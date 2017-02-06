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Колкер, согласовавший контракт с «Локомотивом», устроил пьяный дебош на железнодорожной станции

Колкер, согласовавший контракт с «Локомотивом», устроил пьяный дебош на железнодорожной станции
ТАСС

55 мин. назад

Хорошая подготовка к переходу в РФПЛ.

Инцидент произошел 16 января на одной из железнодорожных станций южного Лондона «Клэпхем Джанкшн». Защитник Стивен Колкер, находясь в нетрезвом виде, пытался побить прохожих, а на голову одного из них 25-летний футболист хотел поставить временное ограждение.

Защитник «КПР» был задержан полицией на месте преступления. Поскольку Колкер уже имел в активе аналогичные случаи нарушения правопорядка, он был оштрафован судом на 755 евро, а также обязан выплатить еще 99 евро на судебные издержки, сообщает The Sun.

  • 3 февраля президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил ТАСС, что клуб ведет переговоры с Колкером о контракте.
  • В сезое-2016/17 Колкер забил 2 гола в 13 матчах Чемпионшипа.

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