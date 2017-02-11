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«Норвич» раздербанил «Ноттингем Форест» двумя шедевральными ударами издали
В Чемпионшипе забивают круче, чем в иных высших лигах.
Матч 31-го тура ознаменовался тотальным уничтожением «Ноттингем Форрест».
Начало унижению уже на 10-й минуте положил Джонатан Хоусон, который подкараулил вынос мяча из штрафной и фантастическим ударом с лета пробил по воротам.
Гол деморализовал игроков «Ноттингема», и в следующие семь минут они пропустили еще дважды, а хозяева вознамерились превзойти по крутизне гол Хоуса. Попытка Уэсли Хулахана на 17-й минуте завершилась триумфом. Как минимум в плане дальности.
- Матч завершился разгромной победой «Норвича» со счетом 5:1.
- Единственный гол «Ноттингем» забил, играя в меньшинстве – на 71-й минуте вторую желтую получил Эрик Личай.
- «Норвич» идет седьмым, «Ноттингем» – 17-м.
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