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«Норвич» раздербанил «Ноттингем Форест» двумя шедевральными ударами издали

«Норвич» раздербанил «Ноттингем» двумя шедевральными ударами издали
Eurosport

51 мин. назад

В Чемпионшипе забивают круче, чем в иных высших лигах.

Матч 31-го тура ознаменовался тотальным уничтожением «Ноттингем Форрест».

Начало унижению уже на 10-й минуте положил Джонатан Хоусон, который подкараулил вынос мяча из штрафной и фантастическим ударом с лета пробил по воротам.

Гол деморализовал игроков «Ноттингема», и в следующие семь минут они пропустили еще дважды, а хозяева вознамерились превзойти по крутизне гол Хоуса. Попытка Уэсли Хулахана на 17-й минуте завершилась триумфом. Как минимум в плане дальности.

  • Матч завершился разгромной победой «Норвича» со счетом 5:1.
  • Единственный гол «Ноттингем» забил, играя в меньшинстве – на 71-й минуте вторую желтую получил Эрик Личай.
  • «Норвич» идет седьмым, «Ноттингем» – 17-м.

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