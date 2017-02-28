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«Советский спорт»: Леонид Слуцкий может возглавить «Брентфорд»

«Советский спорт»: Слуцкий может возглавить «Брентфорд»
Eurosport

11 мин. назад

Экс-тренер ЦСКА готов начать английскую карьеру с Чемпионшипа.

По окончании сезона-2016/17 «Брентфорд» планирует расстаться с главным тренером команды Дином Смитом. На его место лондонский клуб рассматривает кандидатуру Слуцкого.

Леонид Викторович находится в Лондоне и активно изучает английский язык, проходя стажировки в различных лондонских клубах, включая «Челси».

  • Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года после семи лет работы с армейцами.
  • «Брентфорд» занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа, набрав 43 очка в 33 матчах.

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