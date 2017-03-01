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Деревянная обработка полузащитника «Ньюкасла», ставшая изумительным голом

Деревянная обработка полузащитника «Ньюкасла», ставшая изумительным голом
Eurosport

19 мин. назад

Мохамед Диаме творит.

Крутой гол залетел в матче Чемпионшипа между клубами «Брайтон-энд-Хоув Альбион» и «Ньюкасл». «Сороки» летели, но на финише спаслись: Мохамед Диаме обрабатывал мяч, но попал в ворота.

  • Матч лидеров Чемпионшипа завершился волевой победой «Ньюкасла» – 2:1.
  • «Сороки» набрали 73 очка и вырвались на первую строку».
  • «Брайтон-энд-Хоув Альбион» отстает на 2 балла.
  • В Чемпионшипе-2016/17 Диаме провел 26 матчей, забил 3 мяча и выполнил 2 ассиста.

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