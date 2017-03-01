Le Buzz
Деревянная обработка полузащитника «Ньюкасла», ставшая изумительным голом
Мохамед Диаме творит.
Крутой гол залетел в матче Чемпионшипа между клубами «Брайтон-энд-Хоув Альбион» и «Ньюкасл». «Сороки» летели, но на финише спаслись: Мохамед Диаме обрабатывал мяч, но попал в ворота.
- Матч лидеров Чемпионшипа завершился волевой победой «Ньюкасла» – 2:1.
- «Сороки» набрали 73 очка и вырвались на первую строку».
- «Брайтон-энд-Хоув Альбион» отстает на 2 балла.
- В Чемпионшипе-2016/17 Диаме провел 26 матчей, забил 3 мяча и выполнил 2 ассиста.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте