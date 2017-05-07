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Жгучий ляп вратаря «Брайтона» на 89-й минуте подарил «Ньюкаслу» победу в Чемпионшипе

Жгучий ляп вратаря «Брайтона» на 89-й минуте подарил «Ньюкаслу» победу в Чемпионшипе
Eurosport

12 ч. назад

В АПЛ команда все равно вышла, но неприятный осадок остался.

В последнем туре Чемпионшипа «Брайтону» нужно было победить «Астон Виллу», чтобы гарантировать победу в турнире.

До 89-й минуты гости выполняли задачу: на 64-й Гленн Мюррей с пенальти наказал «Виллу». Натан Бэйкер получил красную карточку за фол в своей штрафной.

Но незадолго до финального свистка Дэвид Стокдейл пропустил обиднейший гол между ног и лишил «Брайтон-энд-Хоув Альбион» чемпионского титула.

«Брайтон» сыграл с «Виллой» вничью 1:1 и пропустил на первую строчку «Ньюкасл», который разгромил «Барнсли» 3:0.

«Сороки» забили больше всех голов в сезоне (85), одержали больше всех побед (29) и завершили чемпионат с лучшей разницей мячей – +45.

  • «Брайтон» отстал от «сорок» на 1 очко.
  • Оба клуба вышли в АПЛ.

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