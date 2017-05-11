PA Sport
Рафаэль Бенитес останется в «Ньюкасле» и будет работать в АПЛ
Руководство «сорок» подтвердило договоренность с испанским тренером.
«Ньюкасл» может подтвердить, что состоялась встреча между владельцем клуба Майком Эшли, управляющим директором Ли Чарнли и Рафой Бенитесом. Все стороны согласились с тем, что встреча была очень позитивной и конструктивной.
Во время встречи обсуждались планы на следующий сезон, в том числе приобретение и аренда игроков для подготовки к сезону в Премьер-лиге», – говорится в сообщении на официальном сайте «Ньюкасла».
Новость подтвердил и владелец клуба.
«Я подтвердил, что Рафа и Ли могут потратить каждый пенни, заработанный с выхода в Премьер-лигу, с продажи игроков и другие средства, чтобы построить команду на следующий сезон», – сказал Эшли.
- «Ньюкасл» вернулся в Премьер-лигу после годичного отсутствия.
- Рафаэль Бенитес в третий раз поднял возглавляемую команду на дивизион выше. Ранее испанец добился успеха с «Экстремадурой» (сезон-1997/98) и «Севильей» (сезон-2000/01).
Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player