Рафаэль Бенитес останется в «Ньюкасле» и будет работать в АПЛ

«Ньюкасл» может подтвердить, что состоялась встреча между владельцем клуба Майком Эшли, управляющим директором Ли Чарнли и Рафой Бенитесом. Все стороны согласились с тем, что встреча была очень позитивной и конструктивной.

Во время встречи обсуждались планы на следующий сезон, в том числе приобретение и аренда игроков для подготовки к сезону в Премьер-лиге», – говорится в сообщении на официальном сайте «Ньюкасла».

Новость подтвердил и владелец клуба.

«Я подтвердил, что Рафа и Ли могут потратить каждый пенни, заработанный с выхода в Премьер-лигу, с продажи игроков и другие средства, чтобы построить команду на следующий сезон», – сказал Эшли.

«Ньюкасл» вернулся в Премьер-лигу после годичного отсутствия.

Рафаэль Бенитес в третий раз поднял возглавляемую команду на дивизион выше. Ранее испанец добился успеха с «Экстремадурой» (сезон-1997/98) и «Севильей» (сезон-2000/01).

Все новости Чемпионшипа

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

Подписывайтесь на наш канал в телеграме