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«Рединг» вышел в финал плей-офф за попадание в АПЛ
От путевки отделяет одна игра.
«Рединг» дома обыграл «Фулхэм» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа со счетом 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил Янн Керморган, реализовавший 11-метровый удар.
В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1, и «Рединг» победил по сумме двухматчевого противостояния (2:1).
- Второй финалист определится 17 мая в матче «Шеффилд Уэнсдей» – «Хаддерсфилд Таун». В первой игре команды обошлись без забитых голов (0:0).
- Финал плей-офф пройдет 29 мая на «Уэмбли».
- Ранее повышения в классе добились «Ньюкасл» и «Брайтон энд Хоув Альбион», который впервые выступит в АПЛ.
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