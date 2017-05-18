«Хаддерсфилд» победил «Шеффилд Уэнсдей» по пенальти и поборется с «Редингом» за выход в АПЛ

Первый матч завершился со счетом 0:0, а основное время второго – 1:1. Стивен Флетчер открыл счет на 51-й минуте, но на 73-й Том Лис забил в свои, позволив гостям сравнять счет.

Регламент соревнований не учитывает голы на выезде, и дело перешло в дополнительное время, а затем и серию пенальти. В ней удачливее был «Хаддерсфилд» – 4:3.

«Терьеры» сыграют с «Редингом» в финале плей-офф.

Матч пройдет 29 мая на «Уэмбли».

Ранее повышения в классе добились «Ньюкасл» и «Брайтон энд Хоув Альбион», который впервые выступит в АПЛ.

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