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Брентфорд - Лидс Юнайтед

Чемпионшип - 4 ноября 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Брентфорд – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Дин Смит или Томас Кристиансен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Брентфорд – Лидс Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Брентфорд и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

