Астон Вилла
    -
    18:00
    04.11.17
    Вилла Парк
    Шеффилд Уэнсдей
      Чемпионшип • Тур 16
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Астон Вилла - Шеффилд Уэнсдей
      Чемпионшип - 4 ноября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Астон Вилла – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стив Брюс или Карлос Карвальял? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Астон Вилла – Шеффилд Уэнсдей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Астон Вилла и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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