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Сандерленд - Болтон Уондерерс

Чемпионшип - 31 октября 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Сандерленд – Болтон Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Саймон Грэйсон или Фил Паркинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Болтон Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сандерленд и Болтон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

