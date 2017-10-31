Шеффилд Уэнсдей
    -
    22:45
    31.10.17
    Хиллсборо
    Миллуолл
      Чемпионшип • Тур 15
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      Онлайн
      Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл
      Чемпионшип - 31 октября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Шеффилд Уэнсдей – Миллуолл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Карлос Карвальял или Нил Харрис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шеффилд Уэнсдей – Миллуолл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шеффилд Уэнсдей и Миллуолл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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