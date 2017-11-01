Престон Норт Энд
    -
    22:45
    01.11.17
    Дипдейл
    Астон Вилла
      Чемпионшип • Тур 15
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      Престон Норт Энд - Астон Вилла
      Чемпионшип - 1 ноября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Престон Норт Энд – Астон Вилла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Алекс Нил или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Престон Норт Энд – Астон Вилла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Престон Норт Энд и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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