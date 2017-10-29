Бирмингем Сити
    -
    15:00
    29.10.17
    Сент-Эндрюс
    Астон Вилла
      Чемпионшип • Тур 14
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Бирмингем Сити - Астон Вилла
      Чемпионшип - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бирмингем Сити – Астон Вилла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стив Коттерилл или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Астон Вилла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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