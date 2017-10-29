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Бирмингем Сити - Астон Вилла

Чемпионшип - 29 октября 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бирмингем Сити – Астон Вилла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Стив Коттерилл или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Астон Вилла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

