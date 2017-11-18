Халл Сити
    -
    18:00
    18.11.17
    ККОМ Стэдиум
    Ипсвич Таун
      Чемпионшип • Тур 17
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Халл Сити - Ипсвич Таун
      Чемпионшип - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Халл Сити – Ипсвич Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Леонид Слуцкий или Мик Маккарти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Халл Сити – Ипсвич Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Халл Сити и Ипсвич Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0