Сандерленд
    -
    18:00
    18.11.17
    Стэдиум оф Лайт
    Миллуолл
      Чемпионшип • Тур 17
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      Сандерленд - Миллуолл
      Чемпионшип - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Сандерленд – Миллуолл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Робби Стокдейл или Нил Харрис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Миллуолл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сандерленд и Миллуолл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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