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Сандерленд - Миллуолл
Чемпионшип - 18 ноября 2017
Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Сандерленд – Миллуолл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Робби Стокдейл или Нил Харрис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Миллуолл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сандерленд и Миллуолл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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