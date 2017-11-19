Лидс Юнайтед
    -
    16:15
    19.11.17
    Элланд Роуд
    Мидлсбро
      Чемпионшип • Тур 17
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      Лидс Юнайтед - Мидлсбро
      Чемпионшип - 19 ноября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Мидлсбро на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:15 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Томас Кристиансен или Гарри Монк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лидс Юнайтед – Мидлсбро? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лидс Юнайтед и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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