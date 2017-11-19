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Лидс Юнайтед - Мидлсбро

Чемпионшип - 19 ноября 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Мидлсбро на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:15 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Томас Кристиансен или Гарри Монк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лидс Юнайтед – Мидлсбро? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лидс Юнайтед и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

