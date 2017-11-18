Фулхэм
    -
    20:30
    18.11.17
    Крэйвен Коттедж
    Дерби Каунти
      Чемпионшип • Тур 17
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      Фулхэм - Дерби Каунти
      Чемпионшип - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Фулхэм – Дерби Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Слависа Йоканович или Гэри Роветт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фулхэм – Дерби Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фулхэм и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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