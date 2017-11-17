Бертон Альбион
    -
    22:45
    17.11.17
    Пирелли Стэдиум
    Шеффилд Юнайтед
      Чемпионшип • Тур 17
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      Бертон Альбион - Шеффилд Юнайтед
      Чемпионшип - 17 ноября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бертон Альбион – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 17 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Найджел Клаф или Крис Уайлдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бертон Альбион – Шеффилд Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бертон Альбион и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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