Онлайн

Бирмингем Сити - Ноттингем Форест

Чемпионшип - 18 ноября 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бирмингем Сити – Ноттингем Форест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Стив Коттерилл или Марк Ворбёртон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Ноттингем Форест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Ноттингем Форест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

