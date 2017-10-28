Куинз Парк Рейнджерс
    -
    17:00
    28.10.17
    Лофтус Роуд
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионшип • Тур 14
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      Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионшип - 28 октября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Иэн Холлоуэй или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Куинз Парк Рейнджерс – Вулверхэмптон Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Куинз Парк Рейнджерс и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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