Ноттингем Форест
    -
    17:00
    21.10.17
    Сити Граунд
    Бертон Альбион
      Чемпионшип • Тур 13
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ноттингем Форест - Бертон Альбион
      Чемпионшип - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Ноттингем Форест – Бертон Альбион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марк Ворбёртон или Найджел Клаф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ноттингем Форест – Бертон Альбион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ноттингем Форест и Бертон Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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