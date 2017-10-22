Ипсвич Таун
    -
    14:00
    22.10.17
    Портман Роуд
    Норвич
      Чемпионшип • Тур 13
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ипсвич Таун - Норвич
      Чемпионшип - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Ипсвич Таун – Норвич на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мик Маккарти или Даниэль Фарке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ипсвич Таун – Норвич? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ипсвич Таун и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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