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Болтон Уондерерс - Куинз Парк Рейнджерс

Чемпионшип - 21 октября 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Болтон Уондерерс – Куинз Парк Рейнджерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Фил Паркинсон или Иэн Холлоуэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Болтон Уондерерс – Куинз Парк Рейнджерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Болтон Уондерерс и Куинз Парк Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

