Вулверхэмптон Уондерерс
    -
    19:30
    14.10.17
    Молинью
    Астон Вилла
      Чемпионшип • Тур 12
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Вулверхэмптон Уондерерс - Астон Вилла
      Чемпионшип - 14 октября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Астон Вилла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Нуну Санту или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вулверхэмптон Уондерерс – Астон Вилла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вулверхэмптон Уондерерс и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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