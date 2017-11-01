Бирмингем Сити
    -
    22:45
    01.11.17
    Сент-Эндрюс
    Брентфорд
      Чемпионшип • Тур 15
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      Бирмингем Сити - Брентфорд
      Чемпионшип - 1 ноября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бирмингем Сити – Брентфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стив Коттерилл или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Брентфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Брентфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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