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Лидс Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

Чемпионшип - 27 октября 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Томас Кристиансен или Крис Уайлдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лидс Юнайтед – Шеффилд Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лидс Юнайтед и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

