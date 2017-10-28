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Кардифф - Миллуолл

Чемпионшип - 28 октября 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Кардифф Сити – Миллуолл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Нил Уорнок или Нил Харрис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Кардифф Сити – Миллуолл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кардифф Сити и Миллуолл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

