Болтон Уондерерс
    -
    18:30
    06.08.17
    Рибок Стадиум
    Лидс Юнайтед
      Чемпионшип • Тур 1
      КалендарьТаблица
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      Болтон Уондерерс - Лидс Юнайтед
      Чемпионшип - 6 августа 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Болтон Уондерерс – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Фил Паркинсон или Томас Кристиансен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Болтон Уондерерс – Лидс Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Болтон Уондерерс и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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