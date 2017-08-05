Астон Вилла
    -
    19:30
    05.08.17
    Вилла Парк
    Халл Сити
      Чемпионшип • Тур 1
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Астон Вилла - Халл Сити
      Чемпионшип - 5 августа 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Астон Вилла – Халл Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стив Брюс или Леонид Слуцкий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Астон Вилла – Халл Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Астон Вилла и Халл Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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