Сандерленд
    -
    21:45
    04.08.17
    Стэдиум оф Лайт
    Дерби Каунти
      Чемпионшип • Тур 1
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      Онлайн
      Сандерленд - Дерби Каунти
      Чемпионшип - 4 августа 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Сандерленд – Дерби Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 4 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Саймон Грэйсон или Гэри Роветт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Дерби Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сандерленд и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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