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Ноттингем Форест - Миллуолл

Чемпионшип - 4 августа 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Ноттингем Форест – Миллуолл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 4 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Марк Ворбёртон или Нил Харрис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ноттингем Форест – Миллуолл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ноттингем Форест и Миллуолл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

