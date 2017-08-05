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Ипсвич Таун - Бирмингем Сити

Чемпионшип - 5 августа 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Ипсвич Таун – Бирмингем Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Мик Маккарти или Харри Реднапп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ипсвич Таун – Бирмингем Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ипсвич Таун и Бирмингем Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

