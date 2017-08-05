Бристоль Сити
    -
    17:00
    05.08.17
    Эштон Гейт
    Барнсли
      Чемпионшип • Тур 1
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Бристоль Сити - Барнсли
      Чемпионшип - 5 августа 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бристоль Сити – Барнсли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ли Джонсон или Пол Хекингботтом? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бристоль Сити – Барнсли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бристоль Сити и Барнсли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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