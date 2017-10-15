Дерби Каунти
    -
    15:15
    15.10.17
    Прайд парк
    Ноттингем Форест
      Чемпионшип • Тур 12
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Дерби Каунти - Ноттингем Форест
      Чемпионшип - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Дерби Каунти – Ноттингем Форест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:15 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Гэри Роветт или Марк Ворбёртон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Дерби Каунти – Ноттингем Форест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Дерби Каунти и Ноттингем Форест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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