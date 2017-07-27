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«Халл» Леонида Слуцкого арендовал еще одного игрока «Челси»
«Синие» еще раз усилили «тигров».
«Халл Сити» объявил об аренде 25-летнего ямайского защитника Майкла Хектора, принадлежащего «Челси». Ямаец будет выступать за команду Леонида Слуцкого до июня 2018 года.
«Когда я узнал об интересе со стороны «Халла», то с легкостью принял решение. Возвращение в Англию после сезона в Германии – большой вызов для меня. Я постараюсь помочь клубу вернуться в Премьер-лигу», – заявил Хектор.
- С июня «Халлом» руководит экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.
- Сезон-2016/17 Хектор провел в «Айнтрахте», с которым дошел до финала Кубка Германии.
- Ранее «Халл» арендовал у «Челси» нигерийского защитника Ола Айна.
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