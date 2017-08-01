Леонид Слуцкий: «Буду ли качаться во время матчей «Халла»? Скорее всего, буду стоять»

«Адаптация к английскому языку прошла безболезненно. Первое время было тяжело, сейчас уже легче. Нет никаких проблем ни с теорией, ни с проведением занятий, ни с объяснением заданий, ни в общении со персоналом. В этом плане все хорошо, все нормально.

Буду ли качаться во время матчей? Скорее всего, буду стоять в технической зоне и руководить процессом стоя, благо здесь это позволительно, и многие тренеры ведут себя в похожей манере», – цитирует Слуцкого Sports.ru.

Первый матч Слуцкого в Англии пройдет 5 августа: «тигры» на выезде зарубятся с «Астон Виллой».

По итогам АПЛ-2016/17 «Халл» вылетел в Чемпионшип, а Силву на посту главного тренера заменил Слуцкий.

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