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Леонид Слуцкий: «Буду ли качаться во время матчей «Халла»? Скорее всего, буду стоять»

Слуцкий: «Буду ли качаться во время матчей «Халла»? Скорее всего, буду стоять»
Eurosport

1 минуту назад

Если скамейка запасных может выдохнуть, она выдохнет.

«Адаптация к английскому языку прошла безболезненно. Первое время было тяжело, сейчас уже легче. Нет никаких проблем ни с теорией, ни с проведением занятий, ни с объяснением заданий, ни в общении со персоналом. В этом плане все хорошо, все нормально.

Буду ли качаться во время матчей? Скорее всего, буду стоять в технической зоне и руководить процессом стоя, благо здесь это позволительно, и многие тренеры ведут себя в похожей манере», – цитирует Слуцкого Sports.ru.

  • Первый матч Слуцкого в Англии пройдет 5 августа: «тигры» на выезде зарубятся с «Астон Виллой».
  • По итогам АПЛ-2016/17 «Халл» вылетел в Чемпионшип, а Силву на посту главного тренера заменил Слуцкий.

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