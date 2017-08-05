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«Порой мне кажется, что это происходит не со мной». Интервью Слуцкого, в котором он сиял от счастья

«Порой мне кажется, что это происходит не со мной». Интервью Слуцкого, в котором он сиял от счастья
Eurosport

59 мин. назад

Главный тренер «Халл Сити» очень рад ничьей с «Астон Виллой».

«Я очень горд командой. Мы очень плохо играли в первые 20 минут, и мне, и команде пришлось непросто. У нас хватает молодых игроков, у которых нет опыта игры в Чемпионшипе. И первый же матч на выезде против «Астон Виллы» на заполненном стадионе.

Но после 50-й минуты мы играли очень хорошо. У нас было несколько классных моментов. Считаю, что мы заслужили итоговый результат.

Мне и правда было очень трудно. После 75 минут был уже измотан, как будто играл сам. Сегодня все было впервые – первый матч, первый стадион с заполненными трибунами. Это настоящее приключение для меня. Порой мне кажется, что все это происходит не со мной. Но, думаю, через несколько матчей я привыкну», – сказал Слуцкий после матча с «Астон Виллой».

  • «Халл Сити» в первом туре Чемпионшипа сыграл с «Астон Виллой» вничью на выезде – 1:1.
  • Леонид Слуцкий провел первый официальный матч в качестве главного тренера «Халл Сити».

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