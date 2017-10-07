«Миллуолл» объявил о террористической угрозе из-за поведения сотрудника клуба, обратившегося в ислам

Клуб Чемпионшипа «Миллуолл» обратился в полицию с предположением о террористической угрозе. Один из сотрудников клуба обратился в ислам и отправил пакистанскому другу фотографии домашнего стадиона «Миллуолла».

Клуб заподозрил сотрудника в связи с террористами и предположил, что на стадион готовится покушение. Полилицейские провели тщательную проверку на арене команды, но никаких признаков готовящегося теракта не обнаружили. Сотрудник «Миллуолла» был уволен из клуба, допрошен следователями и находится под наблюдением психологов.

В последних двух играх Чемпионшипа «Миллуолл» усилил охрану на стадионе.

В июне 2017 года фанат «Миллолла» дал отпор террористам в одном из баров города.

«Миллуолл» занимает 14-е место в таблице «Чемпионшипа».

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