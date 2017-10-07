Other Agency
«Миллуолл» объявил о террористической угрозе из-за поведения сотрудника клуба, обратившегося в ислам
Английские полицейские в течение месяца тщательнее работают на футбольных матчах.
Клуб Чемпионшипа «Миллуолл» обратился в полицию с предположением о террористической угрозе. Один из сотрудников клуба обратился в ислам и отправил пакистанскому другу фотографии домашнего стадиона «Миллуолла».
Клуб заподозрил сотрудника в связи с террористами и предположил, что на стадион готовится покушение. Полилицейские провели тщательную проверку на арене команды, но никаких признаков готовящегося теракта не обнаружили. Сотрудник «Миллуолла» был уволен из клуба, допрошен следователями и находится под наблюдением психологов.
В последних двух играх Чемпионшипа «Миллуолл» усилил охрану на стадионе.
- В июне 2017 года фанат «Миллолла» дал отпор террористам в одном из баров города.
- «Миллуолл» занимает 14-е место в таблице «Чемпионшипа».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте