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«Миллуолл» объявил о террористической угрозе из-за поведения сотрудника клуба, обратившегося в ислам

«Миллуолл» объявил о террористической угрозе из-за поведения сотрудника клуба, обратившегося в ислам
Eurosport

1 час назад

Английские полицейские в течение месяца тщательнее работают на футбольных матчах.

Клуб Чемпионшипа «Миллуолл» обратился в полицию с предположением о террористической угрозе. Один из сотрудников клуба обратился в ислам и отправил пакистанскому другу фотографии домашнего стадиона «Миллуолла».

Клуб заподозрил сотрудника в связи с террористами и предположил, что на стадион готовится покушение. Полилицейские провели тщательную проверку на арене команды, но никаких признаков готовящегося теракта не обнаружили. Сотрудник «Миллуолла» был уволен из клуба, допрошен следователями и находится под наблюдением психологов.

В последних двух играх Чемпионшипа «Миллуолл» усилил охрану на стадионе.

  • В июне 2017 года фанат «Миллолла» дал отпор террористам в одном из баров города.
  • «Миллуолл» занимает 14-е место в таблице «Чемпионшипа».

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