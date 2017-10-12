Бывший спортивный директор ЦСКА получил работу в «Халле» Леонида Слуцкого

«Халл» объявил о приглашении Яровинского на должность стратегического директора.

«Олег будет работать вместе с главным тренером Леонидом Слуцким над развитием стиля игры первой команды и разработкой игрового плана на матчи.

Яровинский вел переговоры с «Халлом» с лета, но его приход был отложен в связи с завершением рабочего процесса. Он незамедлительно приступает к выполнению обязанностей и будет тесно сотрудничать с персоналом первой команды», — объявил официальный сайт «тигров».

С 2014-го Яровинский работал в ЦСКА спортивным директором и покинул команду после ухода Слуцкого.

После 11 туров «Халл» занимает 17-е место в Чемпионшипе и отстает от лидера на 12 очков.

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