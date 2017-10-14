«Халл» Леонида Слуцкого упустил победу в меньшинстве на последней компенсированной минуте

«Тигры» были в шаге от второй победы в Чемпионшипе подряд. В 12-м туре Чемпионшипа на 29-й минуте ворота «Норвича» поразил Нуа Дико.

На 57-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Дэвид Мейлер. «Тигры» удерживали преимущество, но на последней из 5 компенсированных минут все-таки пропустили от Нелсона Оливейры.

«Тигры» набрали 13 очков, у «Норвича» 20 баллов.

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