Imago
«Халл» Леонида Слуцкого упустил победу в меньшинстве на последней компенсированной минуте
Похоже, российский тренер прошел период адаптации в Англии.
«Тигры» были в шаге от второй победы в Чемпионшипе подряд. В 12-м туре Чемпионшипа на 29-й минуте ворота «Норвича» поразил Нуа Дико.
На 57-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Дэвид Мейлер. «Тигры» удерживали преимущество, но на последней из 5 компенсированных минут все-таки пропустили от Нелсона Оливейры.
- «Тигры» набрали 13 очков, у «Норвича» 20 баллов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте