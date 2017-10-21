Патрик – Стар. Миллионер-аферист, который спас «Барнсли» от банкротства, а теперь умирает от рака

«Есть богатые клубы и бедные, потом 50 метров говна, а затем мы», – говорит персонаж Билли Бина в фильме «Человек, который изменил все». Эта цитата превратилась в девиз половины профессиональных клубов мира – не только бейсбольных. Патрик Крайн купил «Барнсли» в 2003-м и 14 лет потратил на превращение вечных аутсайдеров в стабильный механизм. В 2018-м году он продаст клуб консорциуму с участием того самого Билли Бина. Причина продажи выбивает слезу.

«Рак коварный, жестокий и хищный, и я молю вас регулярно проверяться. Я не жду, что доживу до окончания сезона и узнаю результат, но я надеюсь на это», – обратился владелец «Барнсли» Патрик Крайн к братьям-болельщикам.

Клуб попал в руки Крайна стихийно. В 2001 году в Англии появилась первая в мире наземная аналоговая телесеть ITV Digital – платное телевидение, продававшее контент по подписке. Основатели оправданно считали формат Pay-TV самым передовым и накупили права на кучу контента – в том числе на показ турниров Английской футбольной лиги. Но толпа не так прогрессивна, как хотелось бы: формат, сегодня привычный всему миру, в начале нулевых не прижился, и в 2002-м ITV Digital пошла ко дну. От разорения компании пострадала масса клубов, рассчитывавших на деньги от телеправ. «Барнсли» – один из них. От лишения профессионального статуса «дворняг» спас тогдашний мэр города Питер Дойл – чиновник вынужденно купил умирающую команду из второго дивизиона на собственные средства. В течение года Дойл искал местного бизнесмена, который снимет с власти лишний груз и вложит свои деньги. В России так выживают «Крылья Советов» и «Томь», а в Англии благодаря Питеру Крайну спасся «Барнсли» в 2004-м.

С момента прихода в «Барнсли» Крайн неизменно входил в сотню богатейших владельцев клубов Англии. К концу нулевых его личное состояние оценивалось в 33 миллиона евро – это в 500 раз меньше, чем у владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура на тот момент (15 миллиардов). Но болельщики оценили нового босса несмотря на мизерные вливания. «Барнсли» больше не тасовал тренеров, жил по средствам и осторожно входил в эру стабильности.

В 2006-м «дворняги» выбились в Чемпионшип и закрепились в нем. А через год «Барнсли» сенсационно выбил «Ливерпуль» и «Челси» из Кубка Англии и впервые с 1912 года вышел в полуфинал турнира – Крайн отмечал историческое достижение вместе с фанатами. Правда, в финал команда не пробилась (0:1 с «Кардиффом»), но владелец уже вписал свое имя в число любимцев фанатов. А в 2016-м «Барнсли» сенсационно выиграл Кубок футббольной лиги – трофей для команд из Первой и Второй лиг Англии.

Патрик Крайн сорвал куш в IT-бизнесе. В 1996-м он вместе с двумя партнерами основал компанию iSoft, которая изначально входила в KPMG – международную сеть фирм, предоставляющую аудиторские услуги. Но за три года Крайн с партнерами раскрутил бизнес, выкупил собственное детище из группы за 310 миллионов фунтов и резко сменил направление – занялся разработкой программного обеспечения для медицинских центров. К 2008-му iSoft превратилась в международную сеть, оценивавшуюся в 3 миллиарда фунтов, а Крайн – в миллионера, который при этом рулил футбольным клубом из родного города и не давал тому утонуть: в 2008-м году «Барнсли» вылетел из Чемпионшипа и закончил год с убытками в 2 миллиона фунтов, которые Патрик компенсировал из собственного кошелька.

В 2012-м фанатов ждали сразу две неприятные новости. Во-первых, налоговая начала судебный процесс против iSoft из-за бухгалтерских махинаций. Во-вторых, Крайн не принимал участие в заседаниях из-за неназванной болезни. Очевидно, 61-летний бизнесмен уже тогда начал борьбу с раком, о котором рассказал через четыре года.

Весь процесс запустился из-за статьи The Guardian от 2004 года. В течение восьми лет налоговая собирала фактуру. В итоге Крайна и тройку его партнеров обвинили в подделке бухгалтерии компании с целью набить фунтами собственные карманы. Прокурор отмечал, что именно благодаря многолетним махинациям Патрик превратился в мультимиллионера – выписывал сам себе гигантские премии, которые многократно превышали зарплату. Эти деньги Крайн, как Робин Гуд, тратил на «Барнсли» том числе. Но даже если Крайн и партнеры химичили с бумагами, они делали это максимально хитро – спустя год слушаний суд запутался и закрыл дело «процедурных проблем», а всех фигурантов очистили от обвинений и извинились перед ними.

Но болезнь Патрика Крайна на фоне стресса и угрозы тюрьмы прогрессировала. Заболевание владельца «дворняг» 7 ноября 2016-го. «Барнсли» объявил об отказе Крайна от прямого управления клубом. В заметке сухо объявили имя нового исполнительного директора и новый состав совета директоров и пожелали здоровья главному меценату «дворняг» в XXI веке. Но болельщики, запомнившие историческое выступление в Кубке Англии горячо поддержали земляка. Один из фанов даже запустил миникраудфандинг на акцию в поддержку босса – 98 человек собрали тысячу фунтов на создание огромного флага с изображением Крайна.

В 2017-м новое руководство объявило о продаже клуба. Интересно, что Патрик Крайн –инициатор внедрения в «Барнсли» системы поиска футболистов, основанной на аналитике. Тем же самым занимался Билли Бин в бейсбольном «Окленде». Так что несмотря на то, что впервые за 130 лет существования клуб перейдет из рук местного владельца во владение заезжими инвесторами, у фанатов есть два повод для веры в лучшее – Билли Бин точно знает, что такое неравная борьба и жизнь на копейки.

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