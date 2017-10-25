Getty Images

«КПР» грозит штраф в 45 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей

«КПР» грозит штраф в 45 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей
Р-Спорт

58 мин. назадИзменено 42 мин. назад

Клуб из Чемпионшипа рискует заплатить рекордную сумму в истории футбола.

«Куинз Парк Рейнджерс» грозит штраф в 45 млн евро за нарушение правил финансового фэйр-плей после того, как клуб проиграл спор с Футбольной лигой Англии.

Лондонцы обвиняются в том, что израсходовали сумму средств, значительно превышающую разрешенную, а впоследствии попытались скрыть это с помощью манипуляций с финансовыми документами.

После выхода в АПЛ в сезоне-2013/14 клуб отчитался об убытках в размере 10,8 млн евро. Но в счетах фигурировала сумма в 67 млн, полученная от владельцев клуба и необходимая для списания займов. Футбольная лига Англии посчитала это грубой попыткой скрыть истинную цифру общих потерь клуба, что является нарушением правил фэйр-плей.

По информации Daily Mail, штраф станет рекордным для футбола.

  • Последний раз «КПР» выступал в АПЛ в сезоне-2014/15.
  • В сезоне-2017/18 клуб выступает в Чемпионшипе и занимает 17-е место после 13-ти туров.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионшип

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все самое интересное из матча «Лос-Анджелес» – «Торонто». Даже привоз Зайцева

02:56
Популярные видео
Лундквист сошел с ума, отравился или его подменили инопланетяне. В матче с «Шаркс» он был очень плох
2 850 просмотров23 ч
О пользе видеоповторов: Демпси всадил сопернику с локтя и чуть было не избежал красной карточки
7 337 просмотровВчера в 15:21
А еще вам может понравиться