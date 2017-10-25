«КПР» грозит штраф в 45 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей

«Куинз Парк Рейнджерс» грозит штраф в 45 млн евро за нарушение правил финансового фэйр-плей после того, как клуб проиграл спор с Футбольной лигой Англии.

Лондонцы обвиняются в том, что израсходовали сумму средств, значительно превышающую разрешенную, а впоследствии попытались скрыть это с помощью манипуляций с финансовыми документами.

После выхода в АПЛ в сезоне-2013/14 клуб отчитался об убытках в размере 10,8 млн евро. Но в счетах фигурировала сумма в 67 млн, полученная от владельцев клуба и необходимая для списания займов. Футбольная лига Англии посчитала это грубой попыткой скрыть истинную цифру общих потерь клуба, что является нарушением правил фэйр-плей.

По информации Daily Mail, штраф станет рекордным для футбола.

Последний раз «КПР» выступал в АПЛ в сезоне-2014/15.

В сезоне-2017/18 клуб выступает в Чемпионшипе и занимает 17-е место после 13-ти туров.

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