Getty Images

Фанаты «Халла» остановили матч с «Ноттингемом», забросав поле теннисными мячами

Фанаты «Халла» остановили матч с «Ноттингемом», забросав поле теннисными мячами
Eurosport

20 мин. назадИзменено 11 мин. назад

Болельщики устроили акцию протеста на игре Чемпионшипа.

Фанаты «тигров» на 20-й минуте матча с «Ноттингемом» выбросили на поле несолько сотен теннисных мячей.

Судья приостановил игру, после чего игроки обеих команд и стюарды освободили поле от посторонних предметов.

  • «Халл» занимает 17-е место в таблице Чемпионшипа с 16 очками в 13 матчах.
  • «Ноттингем» идет 14-м с 18 баллами.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионшип

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Нью-Джерси» и «Оттава» обменялись 4 шайбами. И тогда все решил дьяволський буллит Братта

03:02
Популярные видео
Анисимов забил рикошетом от перекладины и спины Ринне, но «Чикаго» все равно уступил «Нэшвиллу»
 129 просмотров2 ч
Битвы роботов. Чем закончится рубка «МЮ» и «Тоттенхэма»
10 499 просмотровВчера в 16:05
А еще вам может понравиться