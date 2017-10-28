Фанаты «Халла» остановили матч с «Ноттингемом», забросав поле теннисными мячами

Фанаты «тигров» на 20-й минуте матча с «Ноттингемом» выбросили на поле несолько сотен теннисных мячей.

Судья приостановил игру, после чего игроки обеих команд и стюарды освободили поле от посторонних предметов.

«Халл» занимает 17-е место в таблице Чемпионшипа с 16 очками в 13 матчах.

«Ноттингем» идет 14-м с 18 баллами.

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