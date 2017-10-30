Статистика домашних матчей «Сандерленда» в 2017-м, которая вызывает боль и ужас

В Чемпионшипе есть команда, которая очень не любит своих фанатов – «Сандерленд». «Черные коты» на протяжении года ни разу не выиграли дома.

В 2017-м «Сандерленд» провел 19 матчей в родных стенах и проиграл 12 встреч (7 завершились вничью). На счету команды за этот период всего 10 забитых мячей.

«Сандерленд» держится предпоследним в таблице Чемпионшипа.

У команды 9 очков после 14 встреч.

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