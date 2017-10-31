«Гросицкий – настоящий дебил». Звезда «Халла» Слуцкого, который прожигал жизнь алкоголем и казино

«Это тот самый игрок, которого не хватало нашей команде. Он прирожденный вингер. Он быстрый, техничный и разнообразный», – восторгался в конце прошлого сезона Марку Силва. После покупки Гросицкого тренер «Халла» поверил в чудесное спасение: в первой же игре шустрого поляка «тигры» покусали «Ливерпуль» (2:0). С Камилом команда Силвы воодушевилась и даже выиграла пять матчей из 15 – на один больше, чем в предыдущих 23 играх АПЛ. Поляк стал кумиром, и сложно было поверить, что его карьера могла оборваться в самом начале – от него отвернулись все, кроме мамы.

В 19 лет вингер точно мечтал о славном пути в большом футболе: после двух неплохих сезонов в «Погони» парня забрала могущественная «Легия». В Варшаве изучили футболиста только на поле и забили на его характер. Сразу после школы Гросицкий связался с сомнительной компанией – новые друзья пристрастили юношу к азартным играм. Голова Камиля забилась схемами и расчетами побед в покере и рулетке. Он отложил футбол в сторону и забыл, что околачивается уже не в «Погони», а в известном в Европе клубе.

«Легией» управляли понимающие люди – боссы дали Гросицкому шанс реанимировать карьеру и записали в реабилитационный центр, где вправляли мозги алкоголикам, наркоманам и игроманам.

«Это была настоящая тюрьма. У меня не было сил ни на что: я не хотел играть в футбол и даже жить. Это все походило на какой-то фильм: мы сидели группами, говорили о наших проблемах и общались с психологом», – с мурашками вспоминает поляк.

Те 33 дня в клинике действительно оказались испытанием. Больные жили в скромной деревушке на окраине Польши, вставали в шесть утра и постоянно прибирались. Гросицкому разрешали лишь один телефонный звонок по субботам, один раз в семь дней включали телевизор – на экране мелькали только новости.

До клиники Камиль насобирал тьму долгов, за которые расплачивалась его мать – она продала родной дом. После реабилитации поляк выступил в прессе: «Если бы я не обратился за помощью, то уже бы закончился как футболист. Теперь моя главная цель – вернуть жилье маме. А еще место в «Легии» и сборной Польши».

В национальную команду парень пробился еще в 2008-м, а в Варшаве все же не получилось: клуб вылечил игрока, но его место в основе уже заняли другие. Трудного подростка подобрал «Сьон» и моментально передал «Легии» привет: может Гросицкого вылечили от игромании, но точно не от алкоголизма. В Швейцарии Камиль присосался к бутылке и часто опаздывал на тренировки. И явно не из-за пробок – он жил на базе. «Они просто раньше времени списали меня со счетов», – жаловался Гросицкий в интервью.

Испорченного вингера подобрала «Ягеллония». Камиль вдруг раскрылся, получил от партнеров прозвище Турбогросик и за полсезона забил четыре мяча – на один меньше, чем за три года в «Погони», «Легии» и «Сьоне». «Ягеллония» на радостях выкупила трансфер футболиста и поторопилась: Гросицкий опять расслабился и окунулся в алкоголь. Без жесткого наставника паренек остался наедине с самим собой и битву проиграл. В 2009-м Камиль пьяным пришел к клубному автобусу, чтобы отправиться на выездной матч. Его логику понять было трудно, но это он посчитал нормальным.

Тренер поставил игроку ультиматум, а звезда «Ягеллонии» Томаш Франковский выстрелил в медиа: «Клуб дал ему огромный шанс. После такого он больше не сыграет ни за одну команду в Польше и уж тем более в Европе. «Ягеллония» протянула ему руку помощи, а он этим не пользуется. Гросицкий – настоящий дебил».

Камиль не хотел быть дебилом – футболист включился и сверкал на поле чаще, чем в таблоидах. Вместе с юрким вингером «Ягеллония» взяла Кубок Польши – крупнейшее достижение в истории скромной команды. Клуб терпел периодические загулы звезды и больше не раздувал проблему, потому что в игре Гросицкий приносил пользу. «Камиль – игрок с невероятно сложной психикой. Мы поддерживали его как могли», – вздыхает президент клуба Иренеуш Трабинский.

В 2010-м Гросицкий зажигал уже в Турции, но вдали от дома потерял поддержку партнеров, оберегавших его от срыва. За границей всем было плевать на нестабильную психику Камиля – он снова запил, попал в несколько ДТП, получил штраф за гонки под 170 км/ч и вернулся в казино. В 2015-м польские медиа взорвали фоткой Гросицкого в игорном доме и добавили, что футболист просадил 2 миллиона злотых (470 тысяч евро) и нарвался на крупнейшие проблемы с мафией. «Это вранье. Кто-то хочет подставить меня», – выкручивался Камиль.

Только тогда Турбогросик осознал, что ему вновь нужна помощь. Он вспомнил о реабилитационной клинике, но статус не позволял – пресса раздула бы скандал так, что европейская карьера стремительно загнулась. Гросицкий вышел на спортивного психолога Павла Фрелика, который успешно работал с более чем 400 спортсменами. «Мы могли говорить с ним о чем угодно: о жизни, о футболе. Он ментальный тренер, но больше похож на психолога», – радовался Гросицкий.

Жизнь поляка действительно изменилась: он навсегда покинул скандальную хронику, забросил выпивку и забыл о фишках с картами. Сезон-2015/16 стал лучшим в карьере Гросицкого: он настрелял 9 мячей и 4 ассиста в 33 матчах за «Ренн» в чемпионате Франции. Продолжил в следующем – за полсезона Камиль вонзил 4+3 и уехал в Англию.

«Ум – самое главное в жизни человека. Без него вы будете, как крутейший автомобиль без ключей. 10 лет назад услугами психологов пользовались три игрока из 100. Сейчас – 30 из 100. Успех «Барселоны» в матче с «ПСЖ» не был бы возможен без сеансов психолога», – объяснил свою работу Фрелик.

В лице Павла Турбогросик обрел друга, наставника и необходимую помощь. Именно такую, которой ему не хватало в 19 лет, когда он очнулся на дне в компании сомнительных приятелей.

«Камиль умеет слушать. На высоком уровне всегда появляется давление, а голова забивается разными ненужными мыслями. У Гросицкого огромный потенциал и возможности, которые удалось освободить, очистив его мысли», – психолог раскрыл секрет поляка.

У Леонида Слуцкого в Англии ожидаемые проблемы, но было бы еще хуже в случае ухода Камиля в «Эвертон». «Ириски» до дедлайна верили в трансфер, но поляк остался и наградил «Халл» 3 мячами и 4 ассистами в 13 играх. Камиль раскрылся в Англии лишь в 29 лет – возможно, он бы уже сверкал в топ-клубе, если бы встретил Фрелика чуть раньше.

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