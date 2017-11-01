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Вратарь «Шеффилда» уткнулся лицом в газон, получил травму и привез решающий гол

Вратарь «Шеффилда» уткнулся лицом в газон, получил травму и привез решающий гол
Eurosport

41 мин. назад

В конце на Джамала Блэкмана упал метеорит (на самом деле, нет).

Все самое главное в матче между «Шеффилдом» и «КПР» случилось уже на пятой минуте. Вратарь «Юнайтед» Джамал Блэкмэн перехватил длинную передачу соперника, но столкнулся с собственным защитником.

Мяч вылетел из рук кипера и достался нападающему «КПР» Идриссе Силле, который закатил его в пустые ворота. Блэкман получил повреждение и был заменен.

  • Счет в матче так и остался 1:0 в пользу «КПР».
  • «Шеффилд» опустился с первого на третье место в Чемпионшипе.
  • «КПР» занимает 12-ю строчку.

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