Eurosport
Вратарь «Шеффилда» уткнулся лицом в газон, получил травму и привез решающий гол
В конце на Джамала Блэкмана упал метеорит (на самом деле, нет).
Все самое главное в матче между «Шеффилдом» и «КПР» случилось уже на пятой минуте. Вратарь «Юнайтед» Джамал Блэкмэн перехватил длинную передачу соперника, но столкнулся с собственным защитником.
Мяч вылетел из рук кипера и достался нападающему «КПР» Идриссе Силле, который закатил его в пустые ворота. Блэкман получил повреждение и был заменен.
- Счет в матче так и остался 1:0 в пользу «КПР».
- «Шеффилд» опустился с первого на третье место в Чемпионшипе.
- «КПР» занимает 12-ю строчку.
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