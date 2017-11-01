Слуцкий: «Мне нужно время, чтобы построить команду, но владельцам решать, есть оно у меня или нет»

Слуцкий ответил на вопрос о своем возможном увольнении после поражения от «Мидлсбро».

«В этой ситуации я соглашусь с решением владельцев. 15 матчей – это нормальное время для принятия решения. Меня не устраивает мой уровень. Я никогда не говорю: «Это не моя вина».

Мы сыграли всего 15 матчей. Если вы хотите построить дом быстро, то он не получится прочным. После первого же порыва ветра он может рухнуть. То же самое с командой. У меня должно быть время, чтобы построить команду, но владельцам решать, есть ли оно у меня или нет», – сказал Слуцкий.

«Халл Сити» во вторник в матче Чемпионшипа проиграл «Мидлсбро» (1:3), потерпев второе поражение подряд.

После 15 матчей «Халл» с 16 очками занимает 17-е место в Чемпионшипе.

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