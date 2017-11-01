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Парнишка из «Барнсли» казнил соперника роскошным выстрелом в девятку в матче Чемпионшипа

Парнишка из «Барнсли» казнил соперника роскошным выстрелом в девятку
Eurosport

57 мин. назад

Джо Уильямс сотворил красоту.

В матче 15-го тура Чемпионшипа «Барнсли» в гостях переиграл «Бёртон» – 4:2.

Победный мяч в составе «дворняг» чудесным ударом забил Джо Уильямс: парень поддержал атаку издали, выстрелив метров с 25 точно в девятку.

  • Благодаря победе «Барнсли» набрал 16 очков и поднялся на 19-е мето в таблице.
  • «Бёртон» с десятью баллами застрял на предпоследней 23-й строчке.

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