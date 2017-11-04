Леонид Слуцкий: «У игроков «Халла» недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом»

Слуцкий прокомментировал поражение «тигров» в матче с «Шеффилд Юнайтед».

«Я понимаю, что происходит в каждом матче. Каждый раз мы прекращаем играть сразу после первого пропущенного мяча. Гол в наши ворота – все останавливаются. У нас недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом. Как будто играют два разных «Халла». Один – перед пропущенным мячом, другой – после. И у меня нет ответа, почему так происходит.

Первый пропущенный гол нас разбил. Мы должны верить, что можем изменить ситуацию, но мы не впервые в сезоне уступаем. Понимаю, что моя работа заключается в этом. Если мы не стабилизируем ситуацию, то это будет моей ошибкой. Мы уже изменили систему, изменили тактическую схему, но этого мало», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

«Халл» забил первым, но в итоге проиграл со счетом 1:4.

Команда Леонида Слуцкого потерпела третье поражение подряд и опустилась на 20-е место в таблице Чемпионшипа. Так низко «тигры» не падали уже 7 лет.

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